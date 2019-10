Jaanus Rohumaa lahutusest: ärge tehke seda

Rahumaa ütles, et on oma 50 aasta jooksul kogenud nii mõndagi, mis on temasse sügava jälje jätnud. Üks neist oli hetk, kui ta otsustas astuda lavakunstikooli. "Ma kartsin kohutavalt, sellepärast ma hakkasin lavastajaks, et mul on laval ebamugav olla," ütles Rohumaa. "Vastuvõtul" astub aga Rohumaa ka ise lavale ning räägib elamise julgusest.

Rohumaa kinnitas, et 50 ei tulnud talle raskelt. Kriis tabas teda pigem siis, kui sai 40-aastaseks. "Ta oli see kriis, et sa ei ole enam noor. Aga sa pole ka nagu vana, sa nagu ei kuulu mitte kuhugi," põhjendas Rohumaa ja lisas, et 50 pole kindlasti vanus, et peaks pensionile mõtlema.

Rohumaa on isaks kolmele lapsele, kahele täiskasvanud tütrele ja seitsmeaastasele pojale. Oma elus on Rohumaa elanud üle lahutuse teatrikunstnik Mae Kiviloga ning Rohumaa ütles, et kuigi suhted on nende vahel head, on see raske töö.

"Lahutamine on selline asi, et ärge tehke seda. Kui vähegi võimalik, ärge tehke. Kui enam ei saa, siis katsu seda nii teha, et võimalikult vähe saad haiget, aga see on selle asja puhul paratamatu," ütles Rohumaa.

Rohumaa lisas, et lahutus toob kaasa tohutu süükoorma. "Ma kartsin tänavalgi käia, ma kartsin, et inimesed sülitavad mu peale ja mõtlevad, et kes sa selline oled," tõdes Rohumaa.

"Vastuvõtt" etendub 11. ja 17. oktoobril 2019 kell 19 Tallinnas Vaba Laval Telliskivi loomelinnakus.