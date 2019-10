Niinemets aitab Eesti Laulu vahetekste luua: need peavad olema suupärased ja minulikud

Eesti Laul 2020 saatejuht on Karl-Erik Taukari kõrval näitleja Tõnis Niinemets. Niinemets ütles, et ei tunne ennast saatejuhina veel kuigi kogenenuna ning soovib kindlasti kaasa lüüa oma tekstide kirjutamisel.

"Mina ei ole kunagi ühtegi galat niimoodi juhtinud, et mulle oleks antud lihtsalt kaardid kätte, et siin on tekst ja räägi, vaid ma pean olema selle koostamise juures, et see oleks mulle suupärane, et see oleks mõnus ja minulik, et ma tunneks ennast selles tekstis vabalt. See on oluline," ütles Niinemets Raadio 2 hommikuprogrammis.

Eesti Laulu juhtimine on Niinemetsa jaoks isiklikult suur asi. "Ma ei tee sellest vähem numbrit, kui ma ütlen, et see on mingil määral üks väike unistus küll. Elus peavad ikka väiksed unistused olema. Vaatad seda Eesti Laulu, kui see hakkas 12 aastat tagasi, ja mõtled, et päris kolossaalne asi, seda tahaks küll juhtida," selgitas Niinemets.

Kuigi Tõnis on varem juhtinud paari suuremat galat nagu Spordiaasta Tähed, ei tunne ta, et oleks liiga kogenud saatejuht. "Pigem ma ikkagi loen selles valdkonnas nooreks ja roheliseks kui kogenud galajuhiks," ütles Niinemets.

Niinemets tõdes, et veebruaris toimuvate poolfinaalide ja finaali kohta ta veel liiga palju juhiseid saanud ei ole. Küll aga teab ta, et enne kaamerate ette astumist püüab ta võimalikult palju inimestega suhelda, mitte lava taga aega veeta. "Mulle meeldib olla inimeste seltsis ja ajada möla, kõige paremas mõttes, sest minul isiklikult on vaja ära rääkida, muidu tekib olukord, kus ma hakkan eetrisse ajama mingit juttu, mis kuidagi kahe kõrva vahelt tahab välja pressida," naeris Niinemets.