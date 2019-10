Muusik Dave Bentoni sai viimasel hetkel doonorineeru ja naljatas nüüd ise "Pealtnägijale" antud intervjuus, et on tükike rohkem eestlane. Tegelikult võib aga väike linnuke e-tervises päästa kellegi elu.

12. mai 2001 oli Eesti rahva jaoks tõeline triumf. Dave Benton, Tanel Padar ja nende saatjad tegid Kopenhaagenis ajalugu ning teostasid selle, millest paljud aastaid unistanud olid, aga vähesed uskuda julgesid – Eesti krooniti Eurovisiooni lauluvõistluse võitjaks. Hingetõmbepausiks enam aega ei jätkunud. Taani pealinnast naastes sõidutati mehed pidulikult lennujaamast otse Raekoja platsile, et kodupubliku ees tänukontsert anda. Nõudlus ei tahtnudki raugeda – üks esinemine ajas teist taga ja igaüks soovis neist kujundlikult tükki saada. Just eufooria ja tähelepanu laineharjal tundis Dave, et tervis streigib.

"See oli paar nädalat pärast Eurovisiooni-võitu. Siis tundsin, et mul on ränk viirus kallal, kuid jätkasin töötamist. Mäletan, et oli nädalavahetus ning pidin Pärnus esinema, kui tundsin, et ei saa minna, ei saa püsti ennast," meenutas Benton.

Arubalt pärit, aga aastakümneid Eestis elanud laulja kodanikunimega Efrén Eugene Benita toimetati raskes seisundis haiglasse, kus selgus, et põhjus on neerupuudulikkus ehk lihtsalt öeldes ei suutnud elutähtsad organid puhastada enam verd mürgistest jääkainetest. Alustati neeruasendusravi ehk dialüüsi, mis sisuliselt tähendab, et patsiendi veri lastakse läbi keerulise aparaadi, mis filtreerib mürkained välja. Arstid, rääkimata abikaasast, olid väga murelikud.

"Seda hetke tegelikult, kui ta sinna haiglasse jäi, siis see oli minu elus esimene hetk, kus ma kartsin, et ma võin teda kaotada," rääkis Dave'i abikaasa Maris. "Mina olin viimaseid kuid lapseootel ja kõik see oli tegelikult hästi-hästi selline kurnav."

"Tookord saigi kohe rakendatud erinevaid ravisid ja sealhulgas ka tehisneeru ehk verepuhastuse protseduure," selgitas arst. "Tollel hetkel oli Dave'il äge neerupuudulikkuse episood, nii et kümnekonna dialüüsraviprotseduuri ja ravipäevaga tegelikult need neerud hakkasid uuesti tööle."

Neerud kaotasid töövõime

Tundus siiski, et see oli ühekordne ehmatus ja ehkki Dave'il diagnoositi krooniline neerupuudulikkus, haigus, miks kulgeb progresseeruvalt, siis vahepealsed aastad möödusid terviserindel võrdlemisi rahulikult. Arstid jälgisid regulaarselt neerude olukorda ja suuremaid tagasilööke ei esinenud. Ent 2018. aasta kevadel jõudis kätte hetk, mil neerud enam ise oma funktiooni täita ei suutnud. Eurovisioonivõitja pidi hakkama kolm korda nädalas, neli tundi järjest kestvas neeruasendusravis käima. Enesetunne muutus kohati väljakannatamatuks.

Dave'i sõnul ei sooviks ta sellist olukorda isegi mitte oma vaenlastele.

Ehkki Dave'i enesetunne oli selleks hetkeks juba enam kui halb, suutis ta tuhandete televaatajate ees end veel kokku võtta ja head nägu teha, kui elas veebruaris toimunud Eesti Laulul kaasa oma tütrele Sissile. "See tegelikult, et ta lõpp-kokkuvõttes tuli kohale võistlustele, oli minu jaoks hästi tähtis asi ja suur asi ja see tegi nagu eriliseks kogu selle asja," sõnas Sissi.



Selleks hetkeks olid Dave'i neerud peaaegu täielikult kaotanud töövõime. Kolm kuud hiljem, selle aasta mais, pani arst Madis Ilmoja Dave'i neeru siirdamise ootelehele. "Inimene vajab uut neeru siis, kui ta omad neerud enam ei funktsioneeri. Ehk siis, kui nende oma neerude funktsioonist on järele alla kümne protsendi või on need päris lakanud töötamast," selgitas arst.

Uus neer

Eestis ootab doonori asendusneeru umbes poolsada inimest. See ei ole klassikaline järjekord, kus kõige kauem oodanu saab esimese neeru, vaid loeb patsiendi seisundi kriitilisus ja doonori sobivus konkreetsele patsiendile. Juuli alguspäevil ehk vaid kaks kuud pärast ootelehele panekut selgus, et Dave'ile ongi pakkuda uus neer.

Dave sõnas, et nii kiire uudis uuest neerust oli tõeline ime, kuna kästi valmis olla kuni aastapikkuseks ooteajaks. "Lähed magama ja kell kaks öösel telefon heliseb Jah? Kas see on härra Benita? Ma ütlesin jah. Hära Benita, meil on teile uus neer," meenutas Benton rabavat üllatust.

"See oli sürreaalne täielikult. See kõne tuli, ta lihtsalt keeras voodis ringi, ütles, kuule, nad ütlesid, et mulle on neer. Siis ta jäi nagu mõtlema ja umbes esimene mõte tal oli see, aga mul on homme esinemine, äkki nagu natuke ootavad. Ja siis ma ütlesin, et ei, nüüd teeme niimoodi, et läheme kohe ja ruttu," rääkis abikaasa Maris.

"Haiglas tuleb olla hiljemalt viis tundi pärast telefonikõnet ning seda tehakse vaid Tartus," rääkis Benton. "Viie või viie ja poole tunni pärast olime tõesti Tartus."

Sissi võttis isa kontserdi üle

Juhuslikult pidi just järgmisel päeval olema Dave'il üle pika aja esinemine. "Järgmine hommik ma siis ärkasin üles ja hakkasin õppima neid laule, mida mu isa pidi laulma. See oli pulm, kus mu isa pidi laulma ja seal olid väga kindlad laulud, mida ta pidi laulma," sõnas Sissi. "Siis läksime proovi ja otsisime üles helistikud ja proovisime teha nii hästi kui võimalik asja ära ja saime tehtud."

Operatsioon läks edukalt ja nüüd elab Dave juba kolm kuud uue neeruga. "Kehvemad päevad näevad välja sellised, et viiskümmend meetrit kõndimist on liiga pikk. Et üldine füüsiline nõrkus," iseloomustas Maris. "Aga parematel päevadel on vana hea Dave jälle tagasi ja ei saa midagi aru."

Dave'i sõnul on tema immuunsüsteem veel väga nõrk ning ta peab hoolega oma tervist hoidma.

Üldjuhul ei tea patsiendid, kellelt asendusorgan tuli ja nii ka Bentoni pere. Ainus info on, et tegu oli Eesti rahvusest inimesega, kelle organid päästsid mitu elu. Benton loodab, et saab ühel päeval siiski selle inimese perele oma tänusõnad öelda.

Ehkki praegu Dave veel aktiivselt laulmisega ei tegele, on ta võtnud sihiks juba detsembris lavalaudadele naasta ja koos tütardega jõulutuurile minna. Ise naljatleb ta, et lõpuks on ta ka natuke päriselt eestlane. "Ma arvan, et kui mul poleks olnud sellist perekonda, oleksin juba alla andnud," arvas Benton.