Kino Artis tähistab kümnendat sünnipäeva

Kino avamispäeval toimus seitse seanssi filmidega "Antikristus" (rež Lars von Trier) ja "Septembrinumber"(rež R.J. Cutler), ühe seansina linastus ka "Kevade". Sel esimesel päeval käis Artises 68 külastajat. Praegu toimub Artise kahes saalis 12 seanssi päevas ning neid külastab keskmiselt üle 300 inimese.

Kümne aasta jooksul on Artises linastunud enam kui 3100 erinevat filmi ning neid on käidud vaatamas rohkem kui 1 135 000 korda. See teeb üle 2,5 külastuse iga Tallinna elaniku kohta. Kõige vaadatum film läbi kino ajaloo on "Südaöö Pariisis", mis kogus publikut 8859 silmapaari jagu. Uhkel teisel kohal troonib kodumaine "Tõde ja õigus" 8391 vaatajaga ning kolmandale kohale jääb samuti Eesti draama "1944" 8097 vaatajaga. Dokumentaalfilmidest on kinopubliku soosik number üks "Tuulte tahutud maa", mis ligi 8000 vaatajaga on üldarvestuses populaarsuselt neljas linateos, taaskord eestimaine.

Artis on 2011. aastast Europa Cinemas liige ja võitis 2014. aastal võrgustiku auhinna kui parima programmiga kino 2013. aastal.

Sünnipäeva puhul toob Artis 15 korral ekraanile selle aasta Prantsuse hittfilmi "Üheskoos lõpuni välja", mis on humoorikas draama ühe sõpruskonna taaskohtumisest vana sõbra juubeli puhul. Filmis teevad kaasa Oscari-võitja Marion Cotillard ning ülimenuka koomilise draama "1 + 1" armastatud peaosatäitja François Cluzet. Esimene avalik linastus on 12. oktoobril.