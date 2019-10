Katrin Viirpalu esimesest eetrikogemusest: käed-jalad värisesid, aga hääl ei värisenud

Katrin Viirpalu tuli ETV-sse tööle juba 1995. aastal. "Alustasin diktorina ja alustasin kevade alguse päeval, 21. märtsil hommikul vara. Seda sellepärast, et Alice Talvik ei julgenud uut diktorit õhtul hilja eetrisse panna," meenutas Viirpalu saates "Minu ETV".

"Esimene kogemus oli selline, et mäletan, kuidas jalad värisesid, käed värisesid, aga hääl ei värisenud. Pärast seda tuli Mati Talvik ja ütles, et see kõik oli suurepärane," lisas ta.

Viimased kümme aastat on Katrin pidanud ärkama väga vara, kuna on üks "Terevisiooni" saatejuhtidest. Tavaliselt heliseb kell juba 5 ajal hommikul. Kui tegemist on erisaadetega, mis nõuavad kuskile välja sõitmist, tuleb vahel ärkvel olla juba alates 2-3 öösel. "Ma olen jõudnud ka enne ja koitu ning pererahva ärkamist näiteks Läsna-Loobul ühe toreda talukoha õuele. Nii et me oma kolinaga ajasime ikkagi pererahva üles ja koduloomad, -linnud olid ka üllatunud: mida te nii vara teete, päike alles tõuseb?" rääkis Viirpalu hommikuprogrammi juhtimisest.

Katrin avaldas lootust, et ETV suudaks üllatada inimesi iga päev igas saates. "Üllatada heas mõttes. Üllatada selles mõttes, et anda natukene tarkust juurde, anda teadmisi juurde, anda head tuju," sõnas ta. Korra on Katrin üllatanud saates ka iseennast, kui "Terevisiooni" otse-eetris gaasi sisse hingates suutis endale tõelise Georg Otsa hääle esile manada.

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.