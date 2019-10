Ülekandejaam Iris tähistab kümnendat sünnipäeva

Ülekandejaam Iris saabub sündmuskohale kümme tundi enne ürituse algust. ERR ülekande ja stuudiote osakonna juhtivinsener Siim Vardja kinnitas, et korraga sõidab nendega kaasas umber kümmekond kilomeetrit juhtmeid. Kõige enam on ta päevaga seetõttu teinud 30 000 sammu, kui A Le Coq Arenal tuli mööda korruseid joosta.

Kui EMTA uue saali avamisele läks välja 11 kaamerat, siis tegelikult on see ülekandejaama keskmine. Suurte jalgpalliülekannete puhul läheb neid veidi rohkem käiku, rekord on aga tänavusel juubelilaulupeol, kui ülekandejaama järgi oli ühendatud tervelt 27 kaamerat.

ERR ülekande ja stuudiote osakonna autojuht-insener Hannes Allikmaa sõnas, et võib Irisega sõita seal, kus tahab, aga kui liiklusseaduseid rikub, siis peab ise politseisse teada andma. "Ise pean teada andma, et nüüd sõidan näiteks kilomeetri vastassuunas," selgitas ta ja rõhutas, et Leedus on ta end isegi elumajade vahele kinni sõitnud. "Mitte majad ei tõstetud ümber, vaid head inimesed ajasid oma autod eest ära."

Kokku on Iris kümne aasta jooksul teleülekannetele ja tagasi sõitnud 200 000 kilomeetrit. Ülekandeid on nende aastatega eetrisse läinud umbes 1000. Allikmaa nentis ka, et nii pika läbisõidu peale on Irise katus hakanud ka juba läbi sadama. "Lappimisvõimalust ei paista, sest on lapitud ja ei aita, sest liikuvaid osi on liiga palju."

Tavalise ülekande korral tegutseb Irises umbes 30 inimest, aga kõige enam inimesi on insener-autojuht Gotlandi saarel saate "Laula mu laulu" salvestusel, kus ülekande õnnestumise nimel tegutses 79 inimest. Kõige tähtsam inimene ülekandejaamas on režissöör, nagu näiteks Marek Miil, kes on enda sõnul aidanud teha ülekandeid pea kõigilt Eesti üritustelt. "Ainuke asi, mis mul on tegemata, et kui Eesti oleks võitnud uuesti Eurovisiooni lauluvõistluse, aga ülejäänud asjad on kõik ära nähtud."