Ikevald Rannap käis kolm aastat mööda maailma: tahtsin õppida rohkem laulukirjutamise kohta

"Ma tean seda, et ma tulin Eestisse kontserti andma ja uut plaati tegema, aga kauaks ma siia jään, seda ma ei tea," ütles Ikevald Rannap ja tõi välja, et tema kodu on tegelikult hetkel Taanis. "Sinna ma olen jäänud pidama tüdruku pärast, aga ma olen käinud erinevates riikides Aasias ja Euroopas."

Üks soovidest, miks Ikevald Rannap selle eksperimendi ette võttis, oli tahe õppida rohkem laulukirjutamise kohta. "Sellepärast ma olin just Londonis ja Stockholmis, sest seal on suured laulukirjutamise seltskonnad," mainis ta ja tõdes, et kõik laulud, mis uuele plaadile lähevad, on kirjutatud paljuski koostöös seal kohatud inimestega. "Kokku on aga neid riike, kus ma käisin, lausa 25 tükki."

Meeldejäävatest hetkedest reisil oli Rannapi kahenädalane reis Uus-Meremaale, kus ta elas koos AC/DC trummari Paul Ruddiga. "Ta on huvitav, sest kuigi ühelt poolt on tal justkui kõik olemas, aga kui ma vaatasin, mida see kõik tema jaoks tähendas, siis see oli teine asi, Bentley võtmed vedelesid kusagil nurga taga ja plaadid ei mahtunud enam riiulisse ära."

"Pärast seda ma läksin Kambodžasse, kus inimesed teenivad kuus 30 dollarit ning õhtul peavad emad minema veel oma keha müüma, et lastele süüa osta," selgitas muusik ja rõhutas, et selle rännaku jooksul üritas ta mõista, mis on päriselt õnn. "Üksinda reisimine annab palju võimalust enda sisse vaadata ja küsida, et mis päriselt õnnelikuks teeb."