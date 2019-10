Noblessneri valukojas esinevad Onni Boi ning Gram-Of-Fun

Peetri Tuuliku suveaiast alguse saanud muusikaõhtud kolivad sügiseste ilmade korral Noblessneri valukotta. Esimene üritus kannab nime Mahlamüts esitleb: Onni Boi x Gram-Of-Fun x Fopaa!.

Ermeli sõnul on avaürituse põhirõhk kodumaiste ja välisartistide esinemistel ning sellest sündival sünergial. "Toome üheks õhtuks kokku bändid Eestist ja Soomest, et saaksime naabritega jagada, kui vägevat muusikat me mõlemad loome," rääkis ürituse eestvedaja Egert Ermel.

Peaesinejaks on Soome uuekooli elektro-pop muusika produtsent Onni Boi. 2017. aastal oma esikalbumiga "OB" naabrite juures huviorbiiti tõusnud ja mullu Sweet Spotil esinenud Onni Boi elektroonilised kompositsioonid kätkevad endas nii kaunismelanhoolseid meloodiaid kui ka tempokaid bassiseid käike. Sel aastal andis artist välja oma teise EP nimega "They're Good But They're Not Funny Like You".

Kodumaist kaalu lisab muusikalisele programmile Gram-Of-Fun. Bändi tuumiku moodustavad solist Kristel Aaslaid, DJ-d Jaan Jaago ja Philip Nikolajev ning Martin "Muudu" Kuut. Livekoosseisus saab näha veel Raul Ojamaad ning bassist Kostja Tsõbulevskit. Bänd on tegutsenud kaks aastat. Sel aastal andis kollektiiv välja oma esikalbumi "Second Breakfast".

Lisaks on publikut kutsutud naerutama eestikeelne stand-up comedy Fopaa!.

Mahlamüts esitleb: Onni Boi x Gram-Of-Fun x Fopaa! toimub 12. oktoobril Noblessneri valukojas.