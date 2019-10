Menukas jutusaade avaldas tavapäratult isiklikud kaadrid Taylor Swiftist

USA saatejuht Jimmy Fallon üllatas Taylor Swifti isikliku videoga popstaari elust. Swifti ema jagas populaarse jutusaatega hetki, kui lauljatar oli just läbinud silma laseroperatsiooni.

Saates "The Tonight Show" üllatas Fallon Swifti operatsiooniteemaliste küsimustega ning uuris enne video näitamist, kas Swift pidi võtma ravimeid. "Nad annavad kindlasti päris tugevaid ravimeid pärast seda, kui sul laser silmas käib. Mis praegu toimub," oli Swift üllatunud, sest polnud operatsioonist kellelegi rääkinud.

Seejärel teatas Fallon, et Swifti ema oli temaga jaganud videot popstaarist pärast operatsiooni. Hirmnaljakas videos maadleb Swift, keda avalikkus on harjunud nägema punasel vaibal või laval, banaaniga.

"Issand jumal, see oli televisioonis. Mu ema oli piisavalt armas, et mind sinna sõidutada, aga piisavalt julm, et seda videot kõigiga jagada," naeris Swift pärast video avalikustamist.