Pihlap.uude laulja kirjutas laulu trammis kohatud võõrast, kellesse armus

"Võõras" on esimene Pihlap.uude laul, mille teksti kirjutas bändi eestvedaja Maris Pihlap. "Võlgnen tänu selle eest ühele tundmatule poisile, keda nägin möödunud sügisel kusagil Kalamaja kandis Kadriorg-Kopli trammi peal. Ilma mingi hoiatuseta armud sellesse võõrasse, kujutad terve temaga koosveedetud elu ette, ikka selleks, et temast midagi ütlemata mööduda ja mitte kunagi teda enam näha," selgitas Maris.

Maris lisas, et see võib tunduda kurvana, aga tema arvates need on kõige ilusamad armumised. "Need peas loodud filmid on ilusad ja veatud. Võib-olla näeme veel kunagi, sest Eesti on väike, aga mul pole õrna aimugi, kes ta oli. Ja eks neid juhtumisi tuleb veel ja teiste inimestega," ütles Maris.

Muusikavideoks said noore videokunstniku Kärt Pihlapi abstrakt-sürreaalsed linnavisuaalid.

Live-esituses saab seda ja teisi lugusid kuulda juba 26. oktoobri õhtul Von Krahlis, kus toimub taas kevadisel Jazzkaarel edukaks osutunud Pihlap.uude ja EiK-i ühiskontsert.