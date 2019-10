Johanna Randmann bändidebüüdist: bändiga on võimatu mängida laval seda, mis endal pähe tuleb

Noortebändi ja "Eesti otsib superstaari" võistlustel osalenud Randmann on harjunud astuma publiku ette üksi oma kitarriga. Albumit "Mina" esitleb noor laulja järgmisel nädalal aga koos bändiga.

"Kui üksinda olle sa saad lava olles oma tempo paika sättida ja sellest lähtudes teha nii nagu sulle meeldib, siis bändiga käib kõik tiksu järgi. Kui ma mõtlen seda, et eriti plaadil olevate lugude puhul on kitarr see, mis kõiki lugusid alustab, siis see bänd kasvab sinna juurde ja on võimatu, et mängid seda, mis sul endal pähe tuleb," selgitas Randmann, et bändiga laval esinemine on midagi teistsugust.

Albumi "Mina" annab Randmann välja ka plaadi kujul. "Mulle endale meeldib mõelda seda, et kui mul on artist, kes mulle väga meeldib, siis ma saan selle endale fänninänniks võtta," ütles Randmann, et on ise plaadiusku.

Plaadil kõlavad Randmanni sulest ilmunud lood nagu "Maja", "Vesi", "Päike", "Maakera" ja "Vihmapiisad". Randmann esitleb plaati järgmise nädala neljapäeval, 10. oktoobril Telliskivis Kärbses.