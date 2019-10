Moekunstikino lõpufilmiks on lugu maailma toredaimast fotograafist

"Seekordse programmi lõpufilm on tõeliselt südamlik lugu ning dokumentaali esimene seanss pani mitmed vaatajad lausa nutma," kinnitas festivali looja Helen Saluveer. "Kõik, kes on moemaailmaga vähegi kursis, peaksid teadma ka legendaarset tänavafotograafi Bill Cunninghami, kes aastaid New Yorgi tänavatel jalgrattaga ringi sõitis ning kõige silmapaistvamalt riietunud persoonid fotodele püüdis." Armastatud fotograaf pani enda tehtud fotodest ligi 40 aasta jooksul kokku spetsiaalseid moelehekülgi ajalehes New York Times.

Film tugineb enam kui kolmele miljonile avaldamata fotole ja dokumendile Cunninghami arhiivist ning legendi enda sõnadele hiljuti päevavalgele tulnud intervjuust aastast 1994, kus kuulus fotograaf meenutab olnut talle omasel lõbusal ja otsekohesel moel. Muu hulgas tuleb jutuks, kuidas ta Prantsusmaal kübarategijana lisaraha teenis, osaledes samal ajal Prantsuse armee rivides Korea sõjas, 1948. aastal New Yorki kolimine, erakordne sõprus esileedi Jackie Kennedyga, fotograafikarjääri algus ning tema liberaalne ja äärmiselt demokraatlik suhtumine moodi. Jutustaja rollis on näitlejanna Sarah Jessica Parker.

Dokumentaalfilm "Bill Cunninghami ajastu" ("The Times of Bill Cunningham", režissöör Mark Bozek) linastub ingliskeelsena moefilmide festivalil 9. oktoobril kell 18.00 kinos Sõprus.

Moefilmide festival Moekunstikino toimub 3.-9. oktoobrini kinodes Sõprus (Tallinn) ja Elektriteater (Tartu). Filmid linastuvad ingliskeelsena või ingliskeelsete subtiitritega.