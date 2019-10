Improteater Impeerium vallutab maailma festivale

Formaat "Võtab sõnatuks! ehk komöödia väljamõeldud keeles" esietendus 28. septembril Venemaa rahvusvahelisel improteatrite festivalil RIIF (Russian International Improv Festival), kus see pälvis publiku käest suure heakskiidu. Vahetult pärast esietendust sai IMPEERIUM kutse esineda tuleva aasta maikuus toimuvatel improfestivalidel Venemaal Moskvas ja Prantsusmaal Lyonis. Samuti kutsuti Impeeriumi esinema Austraaliasse.

Etendusformaat "Võtab sõnatuks! ehk komöödia väljamõeldud keeles" on publiku märksõnadest lähtuv improviseeritud koomiliste sketšide etendus, mis on üles ehitatud kasutamata sõnagi eestikeelset (või mõne muu keelset) kõnet.

Impeeriumi näitleja Rauno Kaibiainen kirjeldas formaadi eripära. "Oleme leidnud kõne, mis on mõistetav kõigile. Laval sünnivad koomilised monoloogid ja dialoogid, aga need toimuvad väljamõeldud keeles. Täpsemini ütleksin, et me näitlejatena helindame oma mõtteid kasutades selleks oma kehakeelt ja žeste," selgitas ta.

Dialoogid, monoloogid ja laulud näidatakse näitlejate poolt visuaalselt ette. Kaibiainen lisas, et etendusformaadi mängimine on väga suurt füüsilist pingutust nõudev, kuid samas ka väga mänguline. "Igaüks sellega hakkama ei pruugi saada. Oleme Impeeriumiga end aastaid treeninud ning läbinud hulgaliselt koolitusi, mis meie keha plastilisust ning väljendusrikkust treeninud on," ütles ta.

"Võtab sõnatuks! ehk komöödia väljamõeldud keeles" etendub esimest korda Eestis 12. oktoobril Tartu Uue Teatri proovisaalis. Tallinnas saab etendust näha juba 17. oktoobril Vaba Lava väikeses saalis.

Impeeriumi truppi kuuluvad näitlejad Merilin Kirbits, Kati Ong, Mairi Tikerpalu, Maarika Mesipuu-Veebel, Tarvo Krall, Rauno Kaibiainen, Erki Aule, Maarius Pärn; muusikud Tarvo Krall, Ragnar Toompuu, Madis Kreevan, Madis Jürgens; valgustaja Mario Saarik.