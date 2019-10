Ilmauurija: suvekummide äravahetamisega väga kiirustama ei pea

"Lumi on mõneks ajaks vist nüüd selja taga. Oleme esimese lume ära näinud ja rahu majas," märkis Kamenik ja märkis, et eelmine rekord oli 25. september 2013. "Nii et uus rekord. Aga sellega on muidugi selline asi, et see ei pruugi olla klassikalises mõttes lumi, vaid need võivad olla lumekruubid või midagi sellist. Ei ole kindel, et need just olid lumehelbed. Sensor ei öelnud täpsemalt."

Kamenik ütles, et nüüd on pikemaks ajaks ilm taas soojem. "+10 kraadi ja vihmasadu. Ma arvan, et suvekummide äravahetamisega väga kiirustama ei pea. Kuigi musta jääd ja öökülma võib tulla. Aga see lumi, mis siin viimastel päevadel on olnud, see on päris lumi. Need ei ole ainult lumekruubid või peenike rahe."

Lähiaja ilmad tulevad pigem vihmased kui päikeselised, märkis ta. Aga ka soojemad. "Päris sellist suurt, 20-kraadist sooja meil ei tule, aga 10–12 kraadi võib küll tulla." Soojemaks hakkab minema teisipäevast. "Iga päev tuleb kraad-kaks juurde. Nädala lõpus võib juba 10–12 kraadini jõuda see temperatuur. Aga vihmavõimalus on enamikul päevadel 90 protsendi lähedale."

Pikas plaanis oktoober väga soe ei tule. "Aga november-detsember on prognoositud ikkagi soojapoolsed. Lund prognoositakse ennekõike ikkagi kõrgustikele, sisemaale, kus ta maha jääb, mitte ei sula ära 1–2 päevaga," ütles Kamenik. Lund võib oodata detsembris ja vähemalt sisemaal saab pidada valged jõulud. "Sügis on pigem soe ja sombune. Mitte lühike ja kiire."