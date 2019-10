Johannes Tralla retke ekstreemseimast hõrgutisest: säriseval pannil toodi hall ollus

"Neid rõõmsaid kohtumisi hirmuäratavate apsudega oli selle kuuenädalase reisi jooksul mitmeid," ütles Tralla, kes sõi Rumeenias mägionnis bulguris küpsetatud lambajuustu ning põrsavorsti. "Ma olin täiesti kindel, et see lõppeb seal kusagil künka taga improviseeritud välipeldikus üsna kiiresti, aga ma vedasin kenasti Bukaresti öösse välja ilma igasuguste kõhuprobleemideta," meenutas Tralla Raadio 2 hommikuprogrammis.

Kõige rajum kulinaariakogemus tervitas Trallat Bulgaarias, kus ta palus serveerida kõige erilisemat menüüs olevat toitu. "Mille peale toodi mulle säriseval pannil hall ollus, mille kohta öeldi, et see on värskelt võis praetud vasikaaju," ütles Tralla. "Sa paned selle kahvli sisse, see on pehme, lödi mass. Ma ikka kangelaslikult paar ampsu seda sõin, aga katteplaanide tegemisega ehk pildi võtmisega läks ikka keeruliseks, sest ma väga pikalt ei tahtnud pann nina ees istuda ja seda nautida," meenutas Tralla, et kaamera jaoks lavastati mõned kahvliga sonkimise hetked. Tralla kirjeldas, et ajud maitsesid kergelt mõrkjalt.

Oma teekonda alustas Tralla saatega Poolast, kuid mehe sõnul tuleb teekonnal ette ainult rajumaid kogemusi. Kuid ka Poola on ilus, eriti kui maanteelt kõrvalteele pöörata. Rumeenia ja Bulgaaria on Tralla hinnangul aga rajude kontrastide maad, kus maanteel kõnnivad eeslid ja pealinnades kõrguvad klaastornid.

"Kohati Euroopas sa näed, et on ikka väga palju väga vaeseid kohti. Kui me Eestis oleme identiteediotsingus, kus me püüame maailmale tõestada, et me pole Ida-Euroopa. Käige ära Bulgaarias ja Rumeenias ja see tõestamisvajadus kaob ära," ütles Tralla, et väikestes Rumeenia külades elavad inimesed, kus puudub teadmine, mis on veega tualett.

Tralla sõnul said ümber lükatud nii mõnedki eelarvamused, mis Euroopa riikide kohta ringlevad. "Rumeenias on, ma julgen öelda, Euroopa ühed kõige ilusamad teed ja fenomenaalne loodus," rääkis Tralla.

Tralla reis kestis kokku kuus nädalat ning oli hobiratturile ka kurnav kogemus. "Ma olin kunagi noor ja lootustandev võrkpallur, mille käigus ma jõudsin oma põlved päris põhjalikult ära kulutada ja põlved hakkasid esimesena valutama, enne seda, kui hakkab valutama tagumik," ütles Tralla, et väiksematel teedel pidi seetõttu ka püsti seistes sõita.

Lisaks õppis Tralla, et tähelepanu on mootorratta seljas igal sekundil oluline. "Peamine õppetund on see, et kui sa mootorrattaga sõidad ja hotell juba paistab, siis ära kaota valvsust, sest järgmisel hetkel võib sinust saada märg plekk asfaldil," ütles Tralla, et paar-kolm ohtlikku hetke tuli pärast pikka päeva ette küll.