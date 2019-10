ETV2 toob inimõiguste kuu raames ekraanile neli auhinnatud dokumentaalfilmi

"Üle noatera" ("Under the Wire")

Veebruaris 2012 ületavad kaks ajakirjanikku salaja Süüria piiri, et kajastada tsiviilelanike massilist tapmist Homsi linnas. Need on tunnustatud ameerika sõjakorrespondent Marie Colvin ja briti kaameramees Paul Conroy, edukas tandem sõjakollete ja Araabia kevade sündmuste kajastamisel. Vaid üks neist pääseb eluga.

Eetris 8. oktoobril kell 21.30 ETV2-s. Filmile eeldneb Süüria ja inimõiguste ekspert ning endise ajakirjaniku Maris Sandri kommentaar.

"Näljaste vaimude saar" ("Island of the Hungry Ghosts")

Austraalia Jõulusaar on müütiline paik. Hommikuses udus rändavad üle saare sajad ja tuhanded krabid, et leida uut elupaika. Sama öise udu varjus jõuavad siia ka sõjapõgenikud. Saarel asuva pagulaskeskuse personal teeb kõik, et anda tormilindudele tagasi natuke eneseväärikust ja tunnet, et elu on elamist väärt. Riiklik pagulaspoliitika näitab siiski kohati, et krabide eest hoolitsetakse paremini kui inimeste eest…

Eetris 15. oktoobril kell 21.30 ETV2-s. Filmile eelneb Politsei- ja Piirivalveameti vanemkorrakaitseametniku Pärtel Preinvaltsi kommentaar.

"Demineerija" ("The Deminer")

2003. aastal läheb kaheksa lapse isa Fakhir Mosulisse, et võidelda terrori vastu pärast Saddam Husseini kukutamist. Nähes, kuidas tuhanded süütud inimesed kannatavad miinide tõttu, otsustab ta hakata demineerijaks. Üksnes noa ja traaditangidega õnnestub tal ohutuks teha tuhandeid miine. Töö võib talle iga hetk elu maksma minna, kuid ta ei hooli sellest, sest teab, et tema abi vajatakse.

Eetris 22. oktoobril kell 21.30 ETV2-s. Filmile eelneb Päästeameti demineerimiskeskuse planeerimis- ja valmisolekutalituse eksperdi Kalvar Tammise kommentaar.

"Amy tahe" ("Girl in Return")

Taani režissööri Katrine Kjæri nägemus sellest, mis saab siis, kui Taani ühiskonnas üles kasvanud Etioopiast pärit teismeline tüdruk otsustab jäiga süsteemi kiuste saada jälile oma tõelisele identiteedile. Igatsus oma tõeliste juurte, oma keele ja kultuuri järele sunnib Amyt takka ning lapsendatud tütarlaps teeb kõik, et taastada kümne aasta eest purunenud peresuhted.

Eetris 29. oktoobril kell 21.30 ETV2-s. Filmile eelneb Eesti Inimõiguste Keskuse tegevjuhi Kari Käsperi kommentaar.