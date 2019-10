Johanna Randmann albumist "Mina": see on hea sissejuhatus neile, kes minust kuulnud pole

Tegemist on laulja esimese albumiga, millel kuus eestikeelset lugu indie-pop-folk võtmes. Plaadil löövad kaasa mitmed muusikud ja pillimehed. Vastutav produtsent on Jaanus Saks, kogu loometöö on miksinud ja masterdanud Keijo Koppel RoundSound Stuudios.

Nii nagu Johanna looming, põhinevad ka plaadil olevad laulud isiklikest elukogemustest ja inimestest. Tüdruku üheks põnevamaks osaks lugude loomise puhul on sõnade kirjutamine, kasutades fraseologisme või mitmetähenduslikke fraase, mis pole tihti üheselt mõistetavad. Kuigi igal lool on oma isiklik tähendus, annavad sügavamõttelised read kuulajatele vabaduse laule isemoodi tõlgendada.

"See on nagu esimene osa mitmeseerialisest sarjast, kuid muusikalises võtmes. Laulud on tihedalt kõik omavahel seotud. "Mina" on ka hea sissejuhatus nendele, kes minust veel midagi kuulnud ei ole," ütles Randmann.

Esimene singel, mis ilmub plaadilt kannab pealkirja "Kodu".

Randmann esitleb plaati järgmise nädala neljapäeval, 10. oktoobril Telliskivis Kärbses.