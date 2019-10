Saates "Hommik Anuga" esinesid Triin Lellep ja German Gholami

Aastaid Pariisis ooperilauljana karjääri teinud Triin Lellep ja German Gholami esitasid saates "Hommik Anuga" loo nende ühise kontserttuuri repertuaarist. Lepnurm Quarteti ja Margus Riimaa saatel kandsid nad ette Andrew Lloyd Webberi loo "The Phantom of the Opera".

Triin Lellep kinnitas intervjuus, et kuigi paljud tema tuttavad arvavad, et Pariisis on väga palju lauljaid ning seal on raske läbi lüüa, siis tema on endale alati vastupidist kinnitanud. "Minu jaoks see pole tõsi, kõigil meil on ruumi ja kohta," sõnas ta ja lisas, et tänu sellele uskumusele on elu talle toonud ka niivõrd palju võimalusi laulda.