Stig Rästa kirjutas hambapesulaulu: olen ise suhteliselt hea hambapesija

Muusik Stig Rästa kinnitas, et talle meeldib alati tellimuse peale lugusid teha. "Siis on see nagu ülesanne, ma ei hakka muidu suvalisel neljapäeval hambapesulaulu kirjutama," sõnas ta ja lisas, et tal on viimased paar aastat igal hommikul ja õhtul olnud suur sõda seoses hambapesuga. "Ma kuskilt kuulsin, et Eesti lapsed ei soovi üldse hambaid pesta."

Samuti rõhutas Rästa, et kuigi enne laste sündi arvas ta, et see ei muuda tema elu väga, siis viimase kolme aasta jooksul on ta avaldanud umbes kaks uut lugu. "On lõbus, aga väga raske," sõnas ta ja lisas, et ta ise on suhteliselt hea hambapesija. "Ma sain nüüd 39-aastast hiljem aga mõned uued asjad teada, näiteks selle, et pärast pesemist ei tohi hambaid loputada."

Kuula lugu "Hambapesulaul":