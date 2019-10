Hambaarst Anastassia Kuldmaa: suutervis mõjutab laste enesehinnangut väga tugevalt

"2018. aastal tegi Tartu ülikool uuringu, kus vaadati igas maakonnas teatud hulk lapsi üle ja võime öelda, et midagi head sealt ei leitud," ütles Kuldmaa ja lisas, et igal kolmandal alla kolmeaastasel lapsel on suus augud. "Kui laps saab kuueseks, siis kahel kolmest on suus augud ja 18-aastastel lastel on umbes sama ehk kaks kolmest on katkiste hammastega."

Kuldmaa tõi välja, et umbes pooled lastest pesevad kaks korda päevas hambaid. "Samas on ka umbes pooltel lastel hambad katused, seega see kui ta peseb või arvab, et ta peseb, ei tähenda, et hambad oleksid puhta," sõnas ta ja lisas, et põhjuseks võib olla see, et laps lükatakse vannituppa ja öeldakse, et pese hambaid. "Palju see laps seal ikka hambaid peseb, kui keegi ei kontrolli."

"Me hambaarstidena ütleme, et kuni laps ei oska oma nime kirjutada trükitähtedega, on naiivne arvata, et ta oskab oma hambaid pesta korralikult," mainis hambaarst ja rõhutas, et seda võetakse liiga kergesti, sest suutervis mõjutab laste enesehinnangut väga tugevalt.