Tõusev ooperitäht Triin Lellep: isegi minu vanemad pole mind laval esinemas näinud

"Mingi hetk ma mõtlesin, et Eestis võiks ka laulda, see oleks nii-nii tore," ütles Lellep ja tõi välja, et isegi tema vanemad ega vanaema pole teda lava peal esinemas näinud. "Kui ma olin väikene, siis kusagil koolis kindlasti nägid, aga professionaalse karjääri ajal pole mind näinud ei perekond, sõbrad ega sugulased."

Eesti kontsertidel tulevad esitusele Andrew Lloyd Webberi looming, kes on ka Triin Lellepi lemmikhelilooja. "Kui ma olin keskkoolis, siis unistasin, et minust saab ühel päeval Andrew Lloyd Webberi muusikalide laulja," sõnas ta ja mainis, et kuigi aastate jooksul on Webber tema jaoks tahaplaanile jäänud, siis nüüd avanes võimalus suure lemmiku loomingut esitada. "Ma mõtlesin, et teeks seda, see on vapustav."

"Mulle meeldib see, et ma teen Pariisis seda, mida ma armastan," sõnas sopran ja tõdes, et Pariis ei ole juhuslik valik. "Ma mäletan seda hetke, kui sõitsime kooliekskursiooniga Pariisi ja tulesid, ooperimajasid ja Eiffei torni nähes lubasin ma sõbrannale, et kunagi kolin ma sinna," selgitas ta, lisades, et alles aastaid hiljem mõistis ta, et on täitnud enda kunagise unistuse. "See muidugi ei tähenda, et ma nüüd ei tahaks muid asju, sest ma olen seda nii palju kogenud."

"Ausalt öeldes mul ei olegi konkreetset unistust, ma näen, et ma olen täiesti oma tee alguses," kinnitas Triin Lellep ja tõdes, et viimased poolteist aastat, kui ta on laulnud professionaalselt, on toimunud väga võimas areng. "Muidugi ma eeldan, et pärast seda pooleteist aasta pärast on veel võimsam areng, aga ma ei pane endale täpselt peas paika, et see peab olema La Scala lava."