Muusik Ele Millistfer andis Hooandja toel välja oma esimese albumi "Alguse paik". Plaat on salvestatud Susi stuudios ja Tõnumihkli talus, salvestas ja töötles Erki Sepp.

Lood "Salamere lainetes", "Unelind", "Su südamele joonistan" ja "Parem lahku enne veel" on loodud suvelavastusele "Luke Venus", mis esietendus 2018. aastal Luke mõisapargis.

Lisaks Ele Millistferile löövad plaadil kaasa löökpillidel Ahto Abner, kontrabassil ja basskitarril Andres Alaru, klahvpillidel Andrus Rannaääre ja Themuri Sulamanidze, kitarril Jaagup Jürgel ning keelpillikvartett Prezioso. Taustavokalistidena kõlavad plaadil Helen Kirsi, Sigrid Kinguste, Kersti Aun, Kärt Kaljaspolik.

Hiljuti kultuurisaates "OP" antud intervjuus kinnitas Ele Millistfer, et vanem vend Lauri Vasar on talle väga suureks eeskujuks olnud. "Tema käis minu ees Tallinna muusikakeskkoolis ja seepärast ma ka sinna minna tahtsin, võib öelda, et põhi hakkab juba sealt pihta," mainis ta.

Kuula albumit: