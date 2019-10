Raadio 2 eetris kõlab Red Axesi kontsert salvestatud tänavu suvel Barcelonas festivalil nimega Sónar, kus lisaks neile astusid üles muuhulgas Skepta, Disclosure, Four Tet, Underworld ja Kaytranada.

Ansambel Red Axes on avaldanud tänaseks kaks albumit "Ballad of the Ice" (2014) ja "The Beach Goths" (2017). Tegutsemist alustas Tel Avivi duo, kuhu kuuluvad Dori Sadovnik ja Niv Arzi, juba 2010. aastal.

Saate "R2 Keikka" muudab eriliseks see, et kõik kontserdid, mis eetrisse lastakse, kõlavad ainult ühe korra. Saatel puudub järelkuulamine, seega ainus võimalus Red Axesi kontserti kuulda on otse-eetrist 6. oktoobril kell 18.