Filmifestival Kino Maale tutvustab Taani filmikunsti ja Eesti animatsiooni

"Oleme rõõmsad, et tänavu saame vaatajatele pakkuda kauaoodatud uut filmižanri meie festivalil, milleks on lühimängufilm. Tänavu on filmivalik žanriliselt mitmekesisem kui kunagi varem, põnevat vaatamist on igale sihtgrupile", ütles festivali juht Indrek Jurtšenko.

"Festivalikavas on 10 erinevat programmi, kokku üle 60 filmi. Tänavu on peafookuses Taani filmikunst, kuna teeme kummarduse Taani ja Eesti suhetele. Taani lipu sünnist möödub tänavu 800 aastat ning legendide kohaselt on Taani lipp pärit just Eestist. Taani filmikunsti näitame läbi 6 erineva ja mitmekesise programmi, samuti on meil rahvale pakkuda 4 programmi Eesti animaatorite töödest", selgitas Jurtšenko.

Festivali alustavad lastele ja noortele ning 1. jalaväebrigaadi ajateenijatele mõeldud kaks eraldi töötuba, lisaks ka konkurss. Filme näidatakse lasteaedades, koolides, raamatukogudes, noortekeskustes, kultuuri- ja rahvamajades, muuseumides, samuti ka Elroni rongides ja GoBusi bussides. Filmiteemaline filateelia näitus "Filmikaadrid margialbumis" toimub Tapal 21. oktoobrist kuni 17. novembrini.

Filmifestival Kino Maale asutati 2017. aasta aprillis. Loe täpsemalt siit.