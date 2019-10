Uue James Bondi filmi eestikeelne pealkiri on "Surm peab ootama"

Tuleva aasta aprillis jõuab Eesti kinodesse järgmise James Bondi linateos, mille eestikeelne pealkiri on "Surm peab ootama". Peaosas astub nimikangelasena viiendat korda üles Daniel Craig.

Eestikeelne pealkiri ja esimene plakat avaldati James Bondi filmide 50. aastapäeval, sest 1962. aasta 5. oktoobril jõudis kinodesse esimene Bondi-film "Dr. No", kus peategelast kehastab Sean Connery.

Lisaks Daniel Craigile astuvad filmis "Surm peab ootama" ("No Time to Die") üles ka Ana de Armas, Rami Malek, Ben Whishaw, Léa Seydoux, Christoph Waltz jpt. Filmi lavastaja on Cary Joji Fukunaga.