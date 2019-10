Martin Scorsese: Marveli koomsikifilmid ei ole osa klassikalisest kinokunstist

Samuti kinnitas Scorsese, et kuigi ta on üritanud vaadata Marveli koomiskifilme, siis enam ta neid vaatama ei lähe. "Need filmid ei ole klassikaline kinokunst, kus inimesed üritavad teineteisega emotsionaalset ja psühholoogilist sidet saavutada," mainis ta.

Filmi "Galaktika valvurid" režissöör James Gunn sõnas, et Scorsese on üks tema viiest lemmiklavastajast ning ta on kurb režissööri eelarvamuste pärast. "Ma olin vihane, kui inimesed kritiseerisid tema filmi "The Last Temptation of Christ" ilma seda nägemata, kuid nüüd teeb tema minu filmidega sama."

Martin Scorsese is one of my 5 favorite living filmmakers. I was outraged when people picketed The Last Temptation of Christ without having seen the film. I'm saddened that he's now judging my films in the same way. https://t.co/hzHp8x4Aj8