Liivo Niglas "Ehh, uhhuduurist": üks kuu läheb selleks, et üldse mingisugune vorm saavutada

Mart Kuusk kinnitab, et viimase reisiga said nad selge sõnumi, et see, kuidas nad asju planeerivad, on endiselt ehhuhhuduurilikult hajus ja sellel on alati tagajärjed. "Mägede ja eeskätt Andide alahindamine ning enda ülehindamine oli see, mis kohe meelde tuleb," mainib ta ja lisab, et Andid tõestasid neile täiesti teist reaalsust. "See oli raske."

Tanel "Taniil" Rütman toob välja, et uute teadmistega varuksid nad Andide läbimiseks hulga rohkem aega. "Selle viimase reisi põhiline mure oligi selles, et meil oli hästi väga aega," ütleb ta ja lisab, et kui tavaliselt on neil reisiks olnud kolm-neli kuud, siis sel korral pidid nad hakkama saama veidi enam kui kahe kuuga.

Liivo Niglas tõdeb, et enamik reisidel suur osa ehhuhhuduurlastest end reisiks eriti ette ei valmis. "Üks kuu on läinud alati selleks, et üldse mingisugunegi vorm saavutada, aga kui see reis on ainult kaks kuud, siis see vorm tuleb alles poole reisi peal ja on natukene hilja," selgitab ta ja mainib, et kui reis kestab neli kuud, siis jõuab oma tippvormi ka mõnda aega nautida.

Kristjan Prii selgitab, et kui enamasti on nad suutnud rattaga läbi enamiku teekonnast, siis sel korral suutsid nad 5600 kilomeetri pikkusest rännakust ratastel läbida vaid 2600 kilomeetrit. Samuti nendib Prii, et sel reisil seisis ta silmitsi ka olukorraga, kust ta enam edasi ei suutnud minna. "Tänu headele sõpradele suudeti esmaemotsioon maha võtta, sel korral oli õhtu hommikust targem, mitte vastupidi."

