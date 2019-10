Täispikk saade: ETV2 tegi kokkuvõtte tänavustest Etnokulpidest

Eesti Pärimusmuusika Keskus jagas Viljandis Pärimusmuusika Lõikuspeol Etnokulpe, mille võitjad selgusid rahvahääletusel. Tänavu osales rahvahääletusel rekordarv inimesi, hääle andis 3153 pärimusmuusikafänni.

Etnokulp 2019 tulemused

Ehe pärimusmuusika: Juhan Uppin "Päkarauakannel"

Aasta uusfolk artist: Black Bread Gone Mad "Ayibobo"

Aasta debüütalbum: Black Bread Gone Mad "Ayibobo"

Aasta lugu: Puuluup "Kasekesed"

Aasta album: Black Bread Gone Mad "Ayibobo"

Aasta artist: Puuluup

Aasta muusik: Sander Mölder

Eesti Pärimusmuusika Keskuse erikulp: Janika Oras

Raadio 2 erikulp: Rehepecks "Rihma"​​