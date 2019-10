Galerii: Salme kultuurikeskuses andsid ühise kontserdi Daniel Levi ja Sander Mölder

Sander Mölderi sõnul oli neil soov koos muusikat luua juba mõnda aega. "Saime korra isegi stuudios kokku, aga siis veel kuidagi polnud vist õige hetk. Nüüd kui Daniel tuli väga konkreetse "High Roads" demoga, siis see koheselt kõnetas mind ja ei olnudki rohkem mingit küsimust," kommenteeris Mölder koostöö algust. Samuti lisas ta, et sama loomingulise energia ja inertsi pealt valmis üheskoos ka teine lugu "Hazelnut", mille Siim Avango poolt mängitud bassigruuvid on juba paljudele pähe kummitama jäänud.

Topeltsingel "High Roads" / "Hazelnut" ilmus uue plaadifirma TIKS Records alt, kust on ilmunud ka Möldri viimased kaks albumit "TIKS 068" ja "TIKS 071". Sama plaadifirma andis välja ka räppar EiK'i viimase plaadi "unerohi".