Tudengid näitasid Iisakus enda tehtud elektrivormelit

Tallinna tehnikaülikooli ja Tallinna tehnikakõrgkooli tudengite elektrivormeli meeskonda juhib Rico Jaanipere, kelle haridustee sai alguse just Iisaku gümnaasiumist. Kusjuures elektrivormelit on arendanud ka kolm tema koolivenda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Täna oleme Iisakus, kuid 11. oktoobril ehk järgmisel nädalal oleme Märjamaa gümnaasiumis, sealt on ka meil väga palju meeskonnaliikmeid pärit. Me käime, näitamegi seda, et ükskõik, mis koolis sa õpid, sul on igalt poolt võimalik maailma tippu kasvada," selgitas Jaanipere.

Elektrivormel kiirendab nullist sajani kahe sekundiga ja arendab kiirust kuni 127 km/h.

"Meie hooaeg algabki nii, et septembrist hakkame vormelit arendama, aprillikuus juba vormel sõidab ja juuli-august oleme võistlustel. Sel aastal läbisime 12 riiki ja pidasime kaheksa võistlust. Kokku olime kahe meeskonna peale poodiumil 18 korral. Näiteks isejuhtiv vormel koguni võitis oma esimesel arendusaastal Tšehhi võistluse. Elektrivormeliga me jäime Austrias F1 ringrajal väga kõval võistlusel kolmandaks. Eesti meeskond on ikkagi olnud üle kümne aasta maailmas esirinnas," rääkis Jaanipere.