Tallinna ühisgümnaasiumi noormehed aitasid õpetajate päeval lasteaiaõpetajaid

Meesõpetajaid napib koolideski, aga Eesti lasteaedades on nad suisa ilmaimed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna Liivalossi lasteaia lastel oli reedel aga suisa kolm meeskasvatajat, sest ühisgümnaasiumi 11. klassi noormehed tulid õpetajate päeva puhul lasteaeda appi.

"Nad oskavad väga viisakalt mängida. Ma arvasin, et tuleb suur kaklus üksteise vahel, et hakatakse kiskuma, aga väga rahulik on olnud," rääkis Henri lasteaialastest.

Kahe- kuni neljaaastaste rühm suutis oma noored õpetajad päris korralikult ära väsitada. Samas tunnistas Henri, et tegelikult ei saa nende päeva õpetaja omaga üldse võrrelda.

"Kuna meid on kolm, siis meil on palju lihtsam ja me saime ära jaotatud. Aga kui lasteaiakasvataja on üksi, siis tal on kolm korda raskem. Ja meil oli vähem lapsi ka praegu," ütles Henri.

Kui kõrvaltvaatajate jaoks peaks lõunauinak olema õpetajatöös kõige helgem hetk, sest keegi ei kao silma alt ära ja ei saa millegagi hakkama, siis Sten-Marki jaoks oli hoopis see kõige vaevalisem aeg.

"Eks lõunapausi ajal läks kõige väsitavamaks, kui on just söömine ära olnud, pole midagi teha väga. Sa pead lihtsalt püsima paigal ja vaatama, et nendega midagi ei juhtuks," selgitas Sten-Mark.

Gabrieli üllatas laste kiire kohanemisvõime. Kui alguses võõraid peljati, siis üsna varsti läks võõristus üle ja päeva lõpuks oli usaldus nii suur, et suuri saladusi kõrva sosistada.

"See töö, amet pani mõtlema, et tegelikult on lastega tegeleda päris tore," sõnas Gabriel.

Liivalossi lasteaia õppealajuhataja Anni Veski on väga rahul, et just noormehed lasteaeda tulid, sest naisõpetajad ümbritsevad lapsi igapäevaselt.

"Pigem just meespool on see, mida lapsed ootavad ja tegelikult lapsed vajavad seda. Neile hästi meeldib just poistega mängida. Kui varem isadest keegi on rühma tulnud, siis lapsed on nagu klammerdunud nende külge," rääkis Veski.

Kui nüüd mõni vanem pelgab, et meeskasvatajatega olid lapsed väga ülemeelikud, siis Veski kinnitusel olid põnnid hoopis eriti rahulikud.