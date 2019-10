Vikerraadio "Eesti lugu" salvestas 600. saate Kärdlas

Saatesarja autor Piret Kriivan ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Hiiumaa-retke ajal salvestatakse kokku vähemalt viis saadet.

600. numbrit kandvas saates on juttu sellest, kuidas on keset merd elamine hiidlasi mõjutanud.

Kriivan selgitas, mis on aga "Eesti loo" laiem tähtsus. "Ma arvan, et see tähtsus seisneb selles, et me jutustame meie rahvuse lugu. Tähtis on see, mis meil on enne meid olnud sellepärast, et me oskaksime tulevikku minna, et me teaksime, missuguseid vigu me oleme teinud, et nendest õppida. Ja tark inimene õpib muidugi ka õnnestumistest," rääkis ta.

Kriivan ütles, et käinud saatekülalistest on kõige meeldejäävamat välja valida liiga keeruline. Teemadest tõstis ta esile aga Vabadussõja ainelised saated.

Ajaloohuvilistele on "Eesti lugu" raudvara. "Seal on seda ehedat ajalugu, mida ajaloouurijad ise räägivad. Omal on ka suur ajaloohuvi ja siis ongi tore kuulata neid saateid," rääkis "Eesti loo" regulaarne kuulaja Tõnu.

"Eesti loo" 600. saade on Vikerraadio eetris 19. oktoobril.