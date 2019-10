Igor Rõtov pageb iga aasta juulis kuuma eest külma ja inimtühja kohta

Kelle unistuste puhkus on veeta ihuüksi aega jääkülmas kohas iseendale merest toitu püüdes? Tuleb välja, et Äripäeva peadirektori Igor Rõtovi oma.

"Mulle ei meeldi soe ilm. Mulle tegelikult meeldib Eesti kliima väga hästi, välja arvatud juulikuu, sest siis läheb lihtsalt liiga kuumaks ja ma pean otsima külmemat kohta. Teine asi on see, et ma oma igapäevases töös kogu aeg suhtlen inimestega ja mul on korra aastas kuu aega vaja, et neid inimesi oleks minu ümber võimalikult vähe," selgitas Rõtov.

Ta kinnitas, et tema vaimse tervisega on kõik korras. "Kui inimene saab olla vabas looduses, saab olla üksi, saab sellega kenasti hakkama ja tunneb end seejuures ka väga hästi, siis on ju temaga kõik korras."

Kõige mõnusam koht on Rõtovi sõnul Põhja-Jäämere ääres Põhja-Norras. "See on üks selline Eesti-suurune territoorium. Ma olen sellest territooriumist üksjagu läbi käinud, aga seal on veel eluaeg käia. Ma iga suvi kavatsen avastada midagi uut. Sa liigud seal nii kaugele, kuni sa teisi inimesi ei näe. Hea, kui sa leiad oma lõkkeaseme, mis sa sinna ise 7–8 aastat tagasi tegid."

Rõtov ütles, et tema jaoks psühhoogiline piir olla 5 kilomeetri kaugusel lähimast maanteest. "Kui sa lähed auto või bussiga asukohast 5 kilomeetrit eemale, kus ei ole ühtegi rada ega ühtegi teed, siis sa kohtad seal väga vähe inimesi."

Kui vanasti käis Rõtov ära paariks nädalaks, siis viimastel aastatel püüab ta ära olla terve kuu. "Püüan ikka terve puhkuse korralikult ära kasutada." Kuu aja jooksul teeb ta ära kuni viis matka. "Vahel on mõned sõbrad ka kaasas, vahel olen üksi."

Temperatuur on Põhja-Norras juulis kuni 10 kraadi, mis on tema sõnul kõige mõnusam temperatuur. "Vaim värske, väga hea liikuda."

Oma matkadel otsib Rõtov uusi kohti. "Ma tahan enda jaoks leida uusi kohti, ma tahan minna kaugele. Kunagi ma tahtsin ka proovida, et kui palju inimene jaksab käia seljakott seljas, kui tal ei ole erilist füüsilist ettevalmistust. Aga mingil hetkel ma sain aru, et inimene jaksab ükskõik kui palju käia."

Ta lisas, et kohapeal on endaga nii palju tegemist, et mingeid mõtteid peale ei tule. "See lülitab sind täielikult välja." Ta kinnitas ka, et see on üks turvalisemaid kohti, kus reisida ja temaga midagi peale väikeste (vette) kukkumiste juhtunud ei ole.

Rõtov ei piirdu ainult Põhja-Norraga, ta on käinud teiste hulgas ka Gröönimaal ja Islandil ning tulevikus sooviks ta minna ka Venemaale, Alaskale ja Tšiilisse.