New York Times'i reisiajakirjanik: Kihnu saar elaks nagu omas ajas

Kihnu sai taas jupp maad kuulsamaks. New Yorgis elav reisiajakirjanik Hillary Richard leidis Eesti väiksaare ja kirjutas sellest New York Times'i loo. Enim üllatas teda see, et see on nii normaalne, kuigi vanaaegne. Saar elab tema sõnul justkui omas ajas.

"See on nii huvitav koht. See on täiesti ootamatu. Mitte selline, nagu arvad. Kui kuuled, et see on saar täis naisi ja sel on kultuur, mida veavad naised, tekib sellest omamoodi ettekujutus. Aga see on midagi palju enamat. See on tõesti väga vaikne ja lihtne koht, kus inimesed elavad nii, nagu nad on alati elanud. See on nende jaoks normaalne," selgitas Richard põhjuseid, miks peaks Kihnut külastama.

Saare muudab tema sõnul huvitavaks see, et see on täis üllatusi. "See ei mahu mingisugustesse raamidesse. See on ka ilus ja looduslähedane." Ta tunnistas, et Kihnu kohta teada saamine nõudis väga palju uurimistööd. "Leidmine võttis kaua aega. Kulus lõputult tunde, et otsida."

"Hakkasin vaatama Eestit, kui olin sellest mitmetel kohtumistel New Yorgis kuulnud. See oli huvitav, sest inglise keeles oli saarest vastakaid reportaaže. Tuli tahtmine ise vaatama minna, mis on tõsi ja milline see on," tunnistas Richard.

Ta rääkis, et tema päevad Kihnu saarel olid väga tegevusrohked. "Käisin kõikjal ringi. Tegin kõiki tavalisi igapäevaseid asju, millega Kihnu naised tegelevad. Õppisin tundma nende elu."

Richard tunnistas, et teda üllatas, kui normaalne see oli, aga samas nii vanaaegne. "See saar elaks nagu omas ajas. Neil on tehnoloogia, nutitelefonid ja kõik muu, aga samas tehakse paljusid asju endiselt käsitsi, vanamoodi. On vanad elamismoodused, põllumajandus. Elu on looduslähedane. Huvitav on näha, kuidas need kaks asja koos eksisteerivad."

Richardi lugu Kihnu saarest saab lugeda New York Timesist.