Eesti Rahva Muuseumis on veel viimaseid nädalaid avatud 1990. aastate Eestile pühendatud näitus "Ise tehtud Eesti". Seal saab tutvuda ka toonase põrandaaluse peomaastikuga. R2TV toimetaja Maarja Merivoo-Parro käis Tartus, et uurida, missuguse pildi kuraator Karin Leivategija ja produtsent Külli Lupkin sellest lähedasest ja kaugest ajast koos kolleegidega maalinud on.