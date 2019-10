Púr Múdd avaldas Hollandi plaadifirma alt uue singli "Smile"

Hollandi plaadifirma Armada Musicu alt ilmus Eesti elektroonilise duo Púr Múddi uus singel "Smile". Loole on vokaali andnud UK laulja Daniel Pearce, keda saab kuulda ka näiteks Sigma, The Chemical Brothersi ja Basement Jaxxi lugudes.

Púr Múdd on kolm aastat tegutsenud duo, mille koosseisu kuuluvad Joonatan Siiman ja Oliver Rõõmus. Koosseisu uus singel "Smile" on tegelikul valmis olnud juba pikemat aega, kuid noormeeste sõnul seisis lugu pikalt sahtlis, sest puudu oli õige vokalist.

Tänu eelmisel aastal Eestis toimunud Sigma esinemisele leiti loole ka õige laulja. "Selle loo jaoks otsisime võimsat vokaali ning nähes Sigmat ja Danieli eelmine aasta Eestis esinemas, saime kohe aru, et Danieli vokaal sobiks meie looga suurepäraselt" rääkis Oliver loole laulja leidmisest. "Meil on väga hea meel, et saime Danieliga koostööd teha ning loodame, et tulevikus on meil veel mõni ühine lugu tulemas" lisas Joonatan.

Kuula lugu: