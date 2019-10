R2 õhtuse vööndi ankeet | DJ Punch: füüsilises plaadis on midagi erilist ja isiklikku

Mis saatega on tegemist?

Saates "Electro Boogie" kõlab põhiliselt electro ja techno bass. Oodata võib ka erisaated dub techno'st ja acid'ist. Teisisõna: "Electro Boogie" kajastab techno-muusika eklektilisemat poolt.

Artist, keda oled kõige rohkem oma saates mänginud?

On väga raske valida andekate electro-artistide seast, aga toon välja mõned, keda mängin praegu: Gerard Hanson ehk E.R.P (USA), Emile Facey ehk Plant43 (UK), Rhys Celest ehk Microlith (Matla). Rhys suri traagiliselt 26. veebruaril 2017. aastal liiklusõnnetuses. Vaid 24-aastaselt hukkunud produtsendi kõige viimased lood jõuavad aga õige pea avalikkuse ette ning loodan neid kindlasti mängida.

Kuidas leiad uut muusikat?

Olen pea 25 aastat vinüüle kogunud, mistõttu on mul väga lihtne uut muusikat leida. Mul on peas väga suur muusikakataloog ja kuulan igapäevaselt uut muusikat usaldusväärsetest allikatest.

Kes on sinu iidolid?

Austan väga elektroonilise tantsumuusika juuri, seega on üheks iidoliks kindlasti Kraftwerk.

Kas ise raadiot kuulad? Kui kuulad, siis mida?

Mitte väga, sest kuulan igapäevaselt uut muusikat ning raadio jaoks ei jää aega. Kui üldse, siis eelistan vahel kuulata üle kindlaid podcast'e.

Vinüül, CD, mälupulk, arvuti või miski muu? Miks?

DJ'na mängin 100% ainult vinüüle. Mul on isegi ütlus, et "digitaalne ei lõhna", sest füüsilisel plaadil on oma lugu ja disain, samuti saab seda katsuda. Selles on midagi erilist ja isiklikku, füüsiline plaat ühendab justkui muusika ja kunsti.

Plaat, mille võtaksid kaasa üksikule saarele? Miks?

Ilmselt oleks see album "Blood Type" Nõukogude Liidu esimeselt new wave bändilt Kino. Kui sa oled üksi ja kedagi pole läheduses, siis oleks tore kuulata midagi oma lapsepõlvest. See plaat pakkus esimese sügavama muusikalise elamuse ning see on tänaseni veres.

Viimane plaat, mille ostsid?

Viimati ostsin Carl Finlow kogumiku "Midi Archeology", mida anti üle maailma välja vaid 250 koopiat. Hea seitsme 12" vinüüli kogumik kollektsionääridele.

Viis lugu, milleta ei kujuta enda elu ette?

Kino "Peaceful Night"

The Cure "High"

Kraftwerk "The Robots"

Depece Mode "Enjoy The Silence"

The Future Sound of London "Papua New Guinea"

Lugu (või plaat), mida oled alati vihanud? Miks?

Pisut kummaline küsimus, aga kohe tuleb meelde üks lugu: Aqua "Barbie Girl". Kui elasin Ameerikas, siis jagasin Hispaania tudengitega maja. Kui hakkasime rääkima muusikast, siis selgituse peale, et kuulan vaid elektroonilist muusikat ja eelkõige techno't, ütles üks neist, et ka tema on techno-fänn. Tõestuseks pani ta oma CD-pleierist tööle Aqua loo "Barbie Girl" ning aja jooksul olen hakanud seda lugu ühe rohkem vihkama.

Miks peaks sinu saadet kuulama?

Ma proovin saates rääkida enda muusika lugu, mis põhineb minu plaadikogul. Kuuleb palju eksklusiivseid lugusid ning vahel kutsun ka külalisi, et hilisõhtul veidi juttu ajada. Seega: tere tulemast pardale ja põnevat muusikalist rännakut teile!

Saade "Electro Boogie" on eetris üle nädala laupäeviti kell 22.00.