Jüri Muttika püüdis väravas tõrjuda Konstantin Vassiljevi pealelööke

Jalgpallur Konstantin Vassiljev kinnitas, et jalgpall on valus mäng. "Kui sa ikka saad palliga pähe, siis on ikka valus, võib isegi pea ringi hakata käima," mainis ta ja tõi välja, et kuna Maardus toimus väga palju spordivõistlusi, siis õige pea nakatas see ka teda. "Esimesed mälestused, kui Maardu staadionil jalgpalli mängisin, oli umbes 5-6-aastaselt."

"Mul on vedanud, sest ma tegelen sellega, mis mulle meeldib," tõdes Vassiljev ja rõhutas, et tal oli väga hea meel sel aastal oma 35. sünnipäev jalgpalliväljakul veeta ja värav lüüa. "Ei ole lihtne Eestis kohe tippu jõuda, peab olema väga suurt tahtejõud ning mingil perioodil ka kannatamine."

"Tegelikult see ei ole müstika, et Eesti jalgpall võib edukas olla, sest kaheksa aastat tagasi me ise seda näitasime," ütles ta ja sõnas, et tal on raske nimetada kõige paremat kodumaist jalgpallurit. "Ragnar Klavan mängib hetkel kõige kõrgemal, aga kõige rohkem meeldib mulle Aleksandr Dmitrijev."

Lahkumismängu Vassiljev veel ei plaani. "See karjäär on praegu päris huvitav olnud ja ma ei kahetse," sõnas ta.