Muusikalistaar Tony Vincent: Eesti on jätnud mulle väga erilise mulje

"Ringvaate" reporter kohtus kunagise muusikalistaar Tony Vincentiga, kes on kümne aasta järel taas Eestisse jõudnud. Juttu tuli nii tema karjäärist Broadway'l kui ka koostööst Queeni liikmete Brian May ja Roger Tayloriga.

Tony Vincent on mänginud nii Broadway kui West Endi muusikalilavadel. Eesti publik nägi teda esimest korda 14 aasta tagasi muusikalikontserdil "Memory", viimati kohtusid eestlased temaga 10 aasta eest Tartus Vanemuise teatri laval. Nüüd on Vincent pärast seda esmakordselt Eestis. "Ma ei suuda uskuda, et juba 10 aastat on möödas," kinnitas ta ja tõi välja, et Eesti on jätnud talle väga erilise mulje.

Eesti publiku südamesse laulis Tony Vincent end just Queeni lauludega. Muusikal "We Will Rock You" viis ta kokku ka Queeni liikmete Brian May ja Roger Tayloriga. Enne esinemist laulja siiski eriti suurt pinget ei tundnud. "Mu kasuks rääkis see, et olin koos Briani ja Rogeriga 5-6 kuud muusikali kallal töötanud, me saime juba hästi läbi," selgitas ta ja rõhutas, et suurem pinge tuli televisiooni otse-eetrist, mitte Briani ja Rogeriga esinemisest.

Tonyl ei olnud plaanis saada muusikalilauljaks, sest ka tema soolokarjäär Ameerikas oli edukas. 1990. aastatel oli kuus tema lugu Billboardi edetabelites esimesel kohal. "Tegelikult oli mul plaadileping EMI-ga kuus aastat enne New Yorki kolimist," tõdes ta ja tõi välja, et New Yorki kolis ta hoopis seetõttu, et hakkas otsima plaadilepingut teise suurfirmaga. "Aga ma sattusin muusikali "Rent" katsetele ja sealt hakkas asi edasi arenema."

Tänaseks on aga Tony muusikalimaailmast eemale tõmbunud. "Ma olen nüüd oma karjääris keskendunud pigem esinemistele väljaspool teatrit, seega on palju kontserte, näiteks ma osalen suurel sümfoonilisel popkontserdil, mis põhineb David Bowie muusikal. "Teine projekt on Tom Petty muusikaga."