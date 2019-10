Eesti Laul 2020 saatejuhid on Karl-Erik Taukar ja Tõnis Niinemets

"Karl-Erik Taukari ja Tõnis Niinemetsa nimed räägivad enda eest, et tulemas on midagi erakordset," rõõmustas Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula uute saatejuhtide üle. Kui Taukar juhtis Eesti Laulu ka 2019. aasta finaalkontserdil, siis Niinemets liitub laulukonkursiga esmakordselt. "Mõlemad on juhtinud suurejoonelisi show'sid ja toonud saalid publiku täis oma kontsertide ja etendustega. Nüüd saavad nad lõpuks Eesti Laulu laval kokku," märkis Rahula ja lisas, et et selline tandem pole varasemalt koos ühel suurel laval üles astunud.

Värske saatejuhtide tandem astub publiku ette lausa kolmel korral. Sarnaselt möödunud aastale läheb Eesti Laul 2020 rahva sekka juba poolfinaalidega. Eesti muusika ja Eesti Laulu sõpradel on taas põhjust võtta suund Tartu poole, sest poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli Spordihoones. "Tartu võttis meid möödunud korral suurepäraselt vastu ja kogemuse võrra rikkamana lubame seekord veelgi suurejoonelisemat show'd, kus poolfinalistidele lisaks astuvad publiku ette mitmed üllatusesinejad," selgitas Rahula.

Eesti Laul 2020 konkurss on võistluslugudele avatud kuni 6. novembrini. Oodatud on nii eesti- kui ka võõrkeelsed lood, uuendusena peab tänavu esitama juba valmis laulu.