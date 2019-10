Galerii: Joonas Hellermale anti üle Hea Sõna auhind

Hellerma juhib ETV2 vestlussaadet "Plekktrumm", on olnud kultuurisaadete "OP!" ja "MI" toimetaja ning teinud aastaid kaastööd Raadio Ööülikoolile.

Naistoimetajate ühenduse auhind tõstab esile eestikeelses meedias silma paistnud ajakirjanikku, kelle looming kannab humanistlikke väärtusi, on sisukas ja selge, hea keelekasutusega ja isikupärane.

Varem on suhinna pälvinud ajakirjanikud Margit Kilumets, Madis Jürgen, Hille Karm, Margus Saar, Jelena Skulskaja, Kaja Kärner, Tiina Jaakson, Gaute Kivistik, Piret Kriivan, Toivo Tänavsuu, Rainer Kerge ja Rain Kooli.

Joonas Hellerma (sündinud 1984) on lõpetanud Tallinna ülikooli filmi- ja videorežii erialal (2006) ja samas ülikoolis läbinud magistriõppe filosoofia erialal (2009). Filosoofias jätkas ta õpinguid Berliini Humboldti ülikoolis (2011-12).

"Kõige keerukam on luua saate õnnestumiseks vajalik häälestus ₋ oleme rambivalguses peaaegu 45 minutit, see võib tekitada parasjagu pinget," nentis Joonas Hellerma. "Meie saate vorm eeldab südikat pealehakkamist ja oma mõtete siirast väljaütlemist. Vahel tuleb esinejaid ka julgustada, aga hea meel on tõdeda, et meie külalised on kutsega kaasa tulnud. Tahaksin väga, et see julgustaks kõiki, kelle jaoks avalik esinemine võib olla seotud väikese eneseületusega."