Johannes Tralla pöörab uues saatesarjas peateelt kõrvalteele

"See saade tegelikult ei räägi minu kirglikust, aga vähepraktiseeritud suhtest kaherattaliste sõidukitega. Mõtlesin välja ühe saate, kus mul on põhjust keerata peateelt kõrvalteedele, käia mäe otsas ja sildade all," selgitas Tralla.

Algselt plaanis Tralla üles leida Euroopa Liidu suhtes kriitilised eurooplased. "Mida rohkem ma inimestega rääkisin, seda enam ma sain aru, et kirglikke euroskeptikuid lihtsalt tänavalt leida on ikka väga keeruline," tõdes Tralla.

Küll aga leidis Tralla inimesi, kes rääkisid oma hirmudest seoses Euroopa Liiduga. "Need asjad erinevad Kreekas ja Portugalis, Hispaanias ja Itaalias, Saksamaal ja Prantsusmaal - need on väga erinevad lood," ütles Tralla.

Kokku võttis Tralla kaherattalisel ette 12 000 kilomeetrit. "Selle suve jooksul sõitsin ma rohkem kui oma senise elu jooksul. Selle sõidu jooksul ma sain aru, et minust võiks ühel päeval saada kirglik motomatkaja," ütles Tralla, et sõites kasvas isu.

"Johannese lähetamine" stardib ETV-s reedel kell 20.30.