Spioonipõneviku "O2" Ida-Virumaa filmivõtetele otsitakse 150 taustanäitlejat

"O2" produtsent Esko Rips ütles, et Ida-Virumaa võttepaigad valiti välja sealse imelise looduse tõttu. "Filmime Kirde-Eesti erinevates looduskaunites paikades, näiteks Lüganuse vallas ja Toila pankrannikul." Narvas valmib aga "O2" suurim massistseen, kuhu oodatakse tehasetöötaja rolli taustanäitlejaks 150 meest ja naist. "Kreenholmi tehase endise juhtkonnahoone keldrisse ehitame filmimise jaoks 1930. aastate NKVD ülekuulamisruumi ning 9. oktoobril toimuvad Joala tänaval ka massistseenide võtted. See on hea võimalus ajaloolise filmi loomise telgitagustest osa saamiseks," kutsus Rips Ida-Virumaa elanikke spioonipõneviku filmivõtetel kaasa lööma.

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse juures tegutseva Viru Filmifondi koordinaator Piia Tamm lisas, et maakonnas toimuvad filmivõtted on piirkonnale heaks reklaamiks. "Oleme sellist suuremat filmiprojekti juba ammu oodanud ja väga rõõmsad, et "O2" võttemeeskond otsustas Ida-Virumaale filmima tulla. Oleme veendunud, et filmivõtted Ida-Virumaal edendavad nii kohalikku ettevõtlust kui ka hilisemat turismi. Ajaloolise filmi tootmine on eriline väljakutse nii tegijatele kui ka kohalikele partneritele. Seda vajalikum ja arendavam on selline koostöö Ida-Viru regiooni jaoks," selgitas Tamm.

Ida-Virumaa filmivõtted on planeeritud järgmiselt:

6.-7. oktoobrini filmitakse Moldova küla ning Sillamäe ja Voka piirkonna looduskaunites paikades;

8.-9. oktoobrini filmitakse Narvas Joala tänaval asuvates hoonetes ja Kreenholmi manufaktuuris.

150 osalejaga massistseen filmitakse Narvas 9. oktoobril.

Taustanäitlejaks oodatakse naisi ja mehi 8. ja 9. oktoobril. Kaasa löömiseks tuleb end registreerida siin.

Võtteperioodi jooksul võib Narvas ja mujal Ida-Virumaal näha kolmekümnendate aastate ajastutruusid sõidukeid ja kostümeeritud näitlejaid. Filmivõtted on juba toimunud mitmel pool Tallinnas jm Harjumaal, Helsingis ja Tartus. Lisaks Ida-Virumaale on plaanis filmida ka Vilniuses ja mitmel pool mujal.

Spioonipõneviku "O2" süžee käivitub 1939. aasta augusti lõpupäevil. Kohe-kohe on puhkemas Teine maailmasõda ja just nendel kriitilistel hetkedel langeb Eesti nõukogudevastase luure juht salamõrva ohvriks. Peagi selgub, et meie luure ridades tegutseb äraandja. Reeturi tabamine tehakse ülesandeks luureohvitser Feliks Kangurile (Priit Võigemast) ja algab pingeline kassi-hiire mäng. Samal ajal jõuab luureteenistusteni info, et Stalin ja Hitler on sõlminud tervet Euroopat ja ühtlasi ka Eestit puudutava salakokkuleppe. Olukorda ei muuda lihtsamaks ka Feliksit painav saladus, mille keskmes on kahe aasta tagune kirglik armusuhe poolatar Maria Dubrawskaga (Läti näitlejatar Agnese Cīrule).

Lisaks peaosalisele Priit Võigemastile ja Agnese Cīrulele löövad filmis kaasa Kaspars Znotiņš Lätist, tuntud Eesti näitlejad Elmo Nüganen, Rein Oja, Doris Tislar, Johan Kristjan Aimla, Pääru Oja, Tambet Tuisk, Indrek Ojari, Alo Kõrve ja Mirtel Pohla, Sampo Sarkola Soomest ning paljud teised Eesti, Läti, Leedu ja Soome näitlejad.

Filmi režissöör on Margus Paju ("Supilinna salaselts"), stsenaariumi autorid Tiit Aleksejev, Eriikka Etholén-Paju ja Tom Abrams. "O2" toodavad filmistuudiod Nafta Films (produtsent Esko Rips) ja Taska Film (produtsent Kristian Taska), kaastootjateks on Solar Films Soomest, Film Angels Lätist ja InScript Leedust.

"O2" jõuab kinoekraanidele 2020. aasta sügisel.