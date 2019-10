Tõnis Mägi dokfilmi "Vaikus valguses" linastusest: ma kartsin õudselt

Tõnis Mägi nägi filmi esimest korda paari päeva eest. "Ma kartsin õudselt, sest ega ma väga rahule ei jää alati oma intervjuudega, mis ma olen teinud ja ma väga ei oska neid anda. Ka võib-olla mõned artiklit teinekord, ma ikka pärast mõtlen, et peaksin parem vait olema üldse," selgitas Mägi "Vikerhommikus".

"Vaikus valguses" valmis viie aasta jooksul ning Mägi kirjeldas seda eestlaste kõnekäänuga kaua tehtud kaunikene. "Tavaliselt ma väga tihti sellega nõus ei ole, tihtipeale läheb asi hapuks, aga siin see toimis," tõdes Mägi.

Mäe sõnul said filmitegijad Priit Pääsuke ja operaator Mihkel Soe esimest korda kogu loometee jooksul tema olemusele pihta. "Muidugi, kus sa paremini pihta saad, kui siis, kui need lood tekivad, kui ma salvestan neid ja räägin sellest, siis ma olen kõige rohkem mina ise," põhjendas Mägi.

Mäe sõnul suhtus ta filmitegemisse algselt skeptiliselt. Kui Pääsuke selgitas aga, et soovib filmis välja tuua Mäe loomingu visuaalse külje, oli muusik nõus kaasa lööma.

Filmimise alguses salvestas Mägi palju uut materjali. "Ta teadis seda ja oli kuulnud ka minu eelnevat plaati "Teine ruum" ja ütles, et see muusika on väga visuaalne tema jaoks. Tema nägi, et sellest muusikast ja selle muusika loomisest ja võib-olla ka mõne sõnaga rääkimisest, mismoodi ja miks, võiks teha minust filmi," meenutas Mägi, kuidas Pääsuke tema jutule tuli. "Kui ta algselt ütles, et ta tahab teha filmi ja ta ei öelnud, milline see on, ma olin suhteliselt valmis ütlema ei, et miks peaks minust filmi tehtama. Aga kui ta rääkis seda visuaalset külge, ütlesin ma, et mine tea, võib-olla tõesti," meenutas Mägi.

Filmi peategelase Tõnis Mäe kõrval seisab filmis tugeva paarilisena klaver Hermann. "Kunagi 15 aastat tagasi tegin ma ühe plaadi, mille nimi oli "Vestlus Hermanniga" ehk vestlus minu pianiinoga. See on Eesti klaver, Eesti pianiino," ütles Mägi.

Klaverit peab Mägi lausa pereliikmeks. "See klaver on kaasas olnud kogu minu elu. Meriväljal, kus ma sündisin, oli ta külma veranda peal. Mulle pandi soojad riided selga ja mulle on millegi pärast meelde jäänud just talvised hetked. Ma olin selle klaveri juures, kuulasin helisid, see mind lummas. Tegin klaverikaane lahti, hüüdsin sinna sisse kõva häälega ja see kajas mulle vastu. Ette öeldes, nii muide algab ka film," avaldas Mägi.

Muusikast pole Mägi eemal ka praegu, luues värsket muusikat. Mäe sõnul õpib ta läbi loomingu tundma iseennast ja ühiskonda. "Selle muusika järgi, kui inimene oskab kuulata või vaadata ka tekste, siis saab põhimõtteliselt aru, mis teeb mulle muret ja loomulikult ka rõõmu," ütles Mägi.

Portreefilmis "Vaikus valguses" saavad sõna ka Mäe lähedased, teiste seas abikaasa Kärt Johanson, tütred Liidia ja Mirt, kolleeg Sven Grünberg ning põlisameeriklasest sõber Rupert Encinas ehk Lendav Kotkas. Film on kinodes 4. oktoobrist.