"Frozen 2" avaldas tunnusmuusika

"Frozeni" esimene osa tõi kaasa menukad laulud nagu Idina Menzeli esitatud "Let it go" ja Kristen Belli ning Santino Fontana esitatud "Love Is An Open Door". Esimene neist võitis 2013. aastal ka parima originaalloo Oscari, vahendas EW.

Uus film paneb "Let It Go'le" vastu laulu "Into the Unknown". Laulu loojad on Oscari-võitjatest heliloojad Kristen Anderson-Lopez ja Robert Lopez.

Lisaks avaldas Disney uue filmi tunnusmuusika, milles löövad kaasa Panic! At the Disco, Kacey Musgraves ja Weezer.

"Frozen 2" tunnusmuusika:

1. "All is Found" – esitab Evan Rachel Wood

2. "Some Things Never Change" – esitavad Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad and Jonathan Groff

3. "Into the Unknown" – esitavad Idina Menzel ja Norra laulja AURORA

4. "When I Am Older" – esitab Josh Gad

5. "Reindeer(s) are Better than People (Cont.)" – esitab Jonathan Groff

6. "Lost in the Woods" – esitab Jonathan Groff

7. "Show Yourself" – esitavad Idina Menzel ja Evan Rachel Wood

8. "The Next Right Thing" – esitab Kristen Bell

9. "Into the Unknown" – esitab Panic! At The Disco

10. "All is Found" – esitab Kacey Musgraves

11. "Lost in the Woods" – esitab Weezer

Filmi tunnusmuusika avaldatakse plaadifirma Walt Disney Records alt 15. novembril. "Frozen 2" jõuab kinodesse 22. novembril.