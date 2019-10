Juhan Kuusi dokfoto erivajadustega laste näituse üks staare on 12-aastane Eesti poiss Erik Väike-Maarjast, kelle ema haaras idee sellisest näitusest kohe. Ta leiab, et ühiskond vajab veel lugusid puuetega lastest, et mõista, kui tavaline see kõik on.