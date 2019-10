Laura Põldvere avaldas Aasia tipp-produtsentidega koostöös uue singli

Laura Põldvere avaldas uue loo ''Don't Shut Me Out'' koostöös Aasia tipp-produtsentidega.

Laura on sellel suvel suutnud täita oma pikaaegse unistuse ning tema

muusikalist materjali avaldab nüüdsest välismaine kirjastus Sugarhouse

Publishing. Uue muusikalise teekonna suunanäitajaks on lugu "Don't Shut Me

Out", mille on kirjutanud ja produtseerinud Rootsi päritolu Johan Nybäck.

Loole on valminud ka värske muusikavideo, mille üle on Laura eriti uhke. "Sattusin suve lõpus Viini kaasaegse kunsti muuseumisse ja kogesin seal ühte visuaalsetele eriefektidele ehitatud installatsiooni, mis on nüüd läbi minu kunstilise tõlgenduse ja inspiratsiooni leidnud tee ekraanile," lausus ta.

Sugarhouse Publishingi eestvedamisel tuleb novembris välja ka tuliuus Laura

album, mis on salvestatud ja produtseeritud väljaspool Eestit. Nende

laulukirjutajad ja produtsendid on seni positsioneerinud ennast peamiselt Aasia

muusikaturule, omades viimasel neljal aastal Jaapani edetabelites üle 50

esikoha, olles Hiinas Billboard V edetabeli top kümnes ja müües miljoneid

albumeid.

Laura on figureerinud muusikamaailmas nii jazz-, eksperimentaal- kui

popartistina. Temast on saanud möödunud aastakümne enimmängitud artist Eesti raadiojaamades. Ta on täiendanud oma muusikalisi teadmisi nii Bostoni Berklee muusikakolledžis, Freiburgi Jazz & Rock Schule'is ning Eesti muusika- ja teatriakadeemias. Laura on välja andnud kaheksa albumit, võitnud Eesti muusikaauhindade naisartisti tiitli ning esindanud Eestit Eurovisionil kaks korda.