We Love The 90s muutub taas kolmepäevaseks

Tallinna lauluväljakul järgmisel suvel toimuv regiooni suurim retrofestival muutub taaskord kolmepäevaseks. Lisaks tuntud We Love The 90s ajastumuusikale lisandub We Love The Millennium päev ja Scooteri maailmatuuri raames toimuv soolokontsert.

Kuuendat aastat järjest toimuva retromuusika festivali üks suuri magneteid on Scooteri seni suurim soolokontsert Eestis. Saksa tehno- ja tantsumuusika suurnimi esineb 10. juulil lauluväljakul maailmatuuri "God Save The Rave" raames. Nagu alati, toob Scooter kaasa võimsa valgus- ja pürotehnika ning kõik oma suurhitid algusaegadest peale.

9. juuli We Love The Millennium päeva esinejad on euroopa klubimuusika ajastu suurnimed SASH!, Cascada ja Groove Coverage. SASH!-i hitid "Adelante", "Ecuador" ja "Encore Un Fois" tagasid talle suure edu klubimuusika- ja raadiote edetabelites pikkadeks aastateks. Nii Cascada kui ka Groove Coverage on oma edu saavutanud tänu tansulistele remiksidele. Cascada "Everytime We Touch" ja "Because The Night" ning Groove Coverage-i "Poison" ja "Moonlight Shadow" on leidnud kindla koha oma ajastu kuldhittide seas.

We Love The 90s päeval 11. juulil esineb esmakordselt Eestis saksa 1990ndate tantsumuusika staar Sin With Sebastian, kelle 1995. aasta lugu "Shut Up (and Sleep with Me)" oli ajastu üks enim mängitud lugusi Euroopa muusikakanalites. Lisaks astuvad üles tuntud inglise räppar Ice MC ("Think About The Way", ""It's a Rainy Day") ja Itaalia ajastu eredamaid tähti Alexia ("Uuh La La La", "Summer is Crazy").

We Love The 90s toimub järgmise aasta 9.-11. juulini.