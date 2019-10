Särgikollektsionäär: sel aastal on mul bändisärgi-aasta

"Ma olen alati kuulanud palju muusikat ja lapsena oli eriti lahe panna lemmikbändi särk selga. Nii ta hakkas minema. Reisidelt, igalt poolt. Kui raha ikka veidi üle jäi, siis ma tellisin või ostsin kuskilt," rääkis Konsen.

Mõned tema tuttavad, kes bändi teevad, on Konsenile ka ise särke saatnud. "Mõned on kingitud. Sünnipäevadeks või niisama. Vanemad või sõbrad on reisidelt toonud. Aga enamus on ikka ostetud."

Konseni kollektsiooni kõige koledam särk on tema hinnangul Vene ansambli t.A.T.u. oma. "See on sõbra kingitud ja hästi halva kvaliteediga. t.A.T.u. vastu pole mul kindlasti midagi. Väga toredad piigad."

Ta kinnitas, et kannab neid särke ka igapäevaselt ja ei kogu neilt lihtsalt. "Sel aastal on mul nn bändisärgi-aasta. Ma kannan iga päev erinevat särki."