40 aastat ühes apteegis töötanud naistest saavad tulevikus muuseumi eksponaadid

Apteekidest on viimasel ajal väga palju juttu, küll segase reformiplaani tõttu. "Ringvaade" käis puhul külas Vee tänava apteegis Paides, kus kolm naist on koos töötanud 40 aastat. Järvamaa muuseumi juhataja kinnitas, et linnale nii olulised naised saavad tulevikus kindlasti mainitud ka muuseumis.

"Me oleme kõik ülikooli lõpetamise järgselt tulnud tööle siia Paide Vee tänava apteeki ja tõenäoliselt lähme siit jalad ees," apteegi juhataja Kai Kimmel.

"Me sobime omavahel," lisas proviisor Rita Rikka, kes ütles, et hea apteeker peab kindlasti oskama kuulata, olema rahulik. "Põhiline, et inimesed saaksid oma vajalikud ravimid."

Kui kolm naist omal ajal Vee tänava apteeki tööle tulid, oli see rajooni keskapteek ja ühtlasi ainus apteek Paide linnas.

"Siin oli üle 30 töötaja. Mis on kindlasti väga palju muutunud, on ravimite valmistamine. Tol ajal ravimi valmistajaid oli korraga laua taga neli tükki. Me valmistasime haiglale steriile ehk süstelahuseid sadade kaupa, haigla laboritele kemikaale, igasuguseid asju vereanalüüsideks," kirjeldas Kimmel.

"Praegu me teeme kolmekesi muuseas muu töö kõrvalt seda valmistamist," lisas Kimmel, kes tunnistas, et mõnikord käivad nad üksteisele oma täpsusega ka närvidele ka. "Aga see on kõik väike asi."

"Üks ekstreemne olukord oli, kui hooldekodus läksid sügelised lahti. Siis me ka kolmekesi kõik nühkisime siin. Oligi nii, et oli vaja viit kilo salvi."

Järvamaa muuseumi juhataja Ants Hiiemaa ütles, et need kolm naist on linna jaoks niivõrd olulised, et neist saavad tulevikus muuseumi eksponaadid. Naiste meelest on see suisa auasi.